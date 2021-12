Spider-Man, per Zendaya e Tom Holland Timothée Chalamet sarebbe un ottimo villain "anche se è così carino" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Zendaya e Tom Holland lanciano la proposta di un villain di Spider-Man con le fattezze di Timothée Chalamet anche se forse l'attore è troppo carino. Per Zendaya e Tom Holland, l'amico e collega Timothée Chalamet sarebbe un ottimo villain per Spider-Man anche se ammettono che in realtà è così carino. "Non lo so. I fan vorrebbero Timothée Chalamet nel ruolo di Harry Osborn", ha detto Zendaya Coleman all'Associated Press, riferendosi al personaggio di Green Goblin che era stato precedentemente interpretato da James Franco ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021)e Tomlanciano la proposta di undi-Man con le fattezze dise forse l'attore è troppo. Pere Tom, l'amico e collegaunper-Manse ammettono che in realtà è. "Non lo so. I fan vorrebberonel ruolo di Harry Osborn", ha dettoColeman all'Associated Press, riferendosi al personaggio di Green Goblin che era stato precedentemente interpretato da James Franco ...

