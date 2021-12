Rugby | Challenge Cup Zebre tornano in campo a Parma contro Biarritz

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La franchigia federale di nuovo in una competizione dopo 49 giorni di assenza- Leaprono la stagione 2021/22 in EPRCCup, la coppa europea che abbraccia quindici tra i migliori ...

...ottobre (quinta giornata dello UnitedChampionship, perso dal XV federale 27 - 10 contro gli scozzesi dell'Edimburgo). La gara con i cinque volte campioni di Francia e vincitori della...Sabato alle 14 la franchigia federale inaugura la propria avventura inCup ospitando a ... la sconfitta interna 10 - 27 contro Edimburgo nella quinta giornata dello UnitedChampionship ...Rubgy, le Zebre di Parma tornano in campo dopo il caos legato al Covid e alla variante Omicron che le aveva tenute bloccate in Sudafrica ...Le Zebre aprono la stagione 2021/22 in EPRC Challenge Cup, la coppa europea che abbraccia quindici tra i migliori club d’Italia, Francia, Regno Unito e Irlanda distribuiti in tre gironi da cinque. Dom ...