Mentre arriva lo stop | Cgil e Uil da una parte | Cisl dall’altra | spiegano i Sì e i No allo sciopero generale

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Bergamo. Loindetto dae Uil il prossimo 16 dicembre per protestare contro la Manovra va riprogrammato. Secondo l’authority, la manifestazione non rispetta il “periodo di franchigia” previsto per i servizi postali, per quelli di igiene ambientale e per i servizi alla collettività. Inoltre è troppo vicino a una serie di altri scioperi programmati per singoli settori. La Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullonei servizi pubblici essenziali ha scritto ae Uil chiedendo di riformulare la data entro i prossimi cinque giorni. Intanto sintanano le posizioni dei sindacati bergamaschi sulla mobilitazione nazionale. Se da unale dichiarazioni di Gianni Peracchi, segretarioBergamo, e ...