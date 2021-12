Lin – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 11 dicembre 2021) Lin Via Basento, 70/76 – 00198Tel. 06/8546270 Sito Internet: www.ristorante-lin.it Tipologia: cinese Prezzi: antipasti 4/9€, primi5/8,50€, secondi 8,50/15,50€, dolci 5€ Giorno di chiusura: Domenica a pranzo OFFERTA Situato su una strada parallela a Via Po, Lin è diventato, con il passare del tempo, un punto di riferimento per mangiare cucina cinese di buona qualità. I ravioli sono fatti in casa e i piatti non hanno il gusto standardizzato della maggior parte dei ristoranti in città. Oltre al menù più completo, disponibile a pranzo e a cena, ci sono alcune opzioni disponibili solo a mezzodì a un prezzo più basso. Per la nostra cena abbiamo iniziato con una deliziosa zuppa agro-piccante con funghi shitake, gamberetti, tofu, uovo, germogli di bambù, cipollotto e peperoncino, servita con del riso bianco. A seguire, dei gustosi fiori di zucca ripieni di ...