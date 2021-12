Latina, minacce aggravate: finisce in carcere l’uomo che sparò di notte in via Londra (Di venerdì 10 dicembre 2021) Latina – È stato arrestato l’autore della notte di terrore e scompiglio vissuta dagli abitanti delle case popolari di Via Londra quando, poco prima di mezzanotte di venerdì 26 novembre, aveva esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un portone. L’immediato intervento dei poliziotti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine ha permesso sin da subito di raccogliere numerosi e importanti elementi investigativi, indirizzando i sospetti nei confronti di un 50enne abitante a poca distanza e conosciuto agli operatori per i suoi trascorsi. Nella circostanza venne inoltre rinvenuto un revolver, verosimilmente utilizzato proprio dall’autore degli spari e della sostanza stupefacente. Le ipotesi investigative sono state poi confermate dalle conseguenti attività di indagine, consistite in perquisizioni, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 dicembre 2021)– È stato arrestato l’autore delladi terrore e scompiglio vissuta dagli abitanti delle case popolari di Viaquando, poco prima di mezzadi venerdì 26 novembre, aveva esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un portone. L’immediato intervento dei poliziotti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine ha permesso sin da subito di raccogliere numerosi e importanti elementi investigativi, indirizzando i sospetti nei confronti di un 50enne abitante a poca distanza e conosciuto agli operatori per i suoi trascorsi. Nella circostanza venne inoltre rinvenuto un revolver, verosimilmente utilizzato proprio dall’autore degli spari e della sostanza stupefacente. Le ipotesi investigative sono state poi confermate dalle conseguenti attività di indagine, consistite in perquisizioni, ...

Advertising

ilfaroonline : Latina, minacce aggravate: finisce in carcere l’uomo che sparò di notte in via Londra - LatinaCorriere : Latina, minacce al giudice Cario: denunciata la madre di Gianluca Tuma - - News_24it : LATINA - Sincera vicinanza verso il giudice Cario è stata espressa anche da alcuni componenti della comunità forens… - Lazio_TV : LATINA: MINACCE AL GIUDICE GIUSEPPE CARIO - quotidianolazio : Latina, donna perseguitata: gomme squarciate e #Minacce. Arrestato ... - -