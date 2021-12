In Piemonte tamponi gratis per gli studenti in attesa di Green Pass (Di venerdì 10 dicembre 2021) In Piemonte ci saranno tamponi gratis per gli studenti che si sono appena vaccinati o hanno da poco aderito alla campagna vaccinale, e quindi sono ancora in attesa del Green Pass. La misura, varata oggi dalla giunta regionale, è stata annunciata dal governatore Alberto Cirio, a margine della firma del protocollo d’intesa tra Torino Wireless, Huawey e Ico Valley. «Per uno studente andare a scuola è come per un adulto lavorare – ha dichiarato Cirio – Abbiamo applicato a chi lavora questa misura, per analogia lo facciamo anche per i ragazzi che devono prendere i mezzi pubblici per andare a lezione e, in attesa del Green Pass, hanno bisogno del certificato da tampone». Le mosse del governo Nel frattempo, anche il ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) Inci sarannoper gliche si sono appena vaccinati o hanno da poco aderito alla campagna vaccinale, e quindi sono ancora indel. La misura, varata oggi dalla giunta regionale, è stata annunciata dal governatore Alberto Cirio, a margine della firma del protocollo d’intesa tra Torino Wireless, Huawey e Ico Valley. «Per uno studente andare a scuola è come per un adulto lavorare – ha dichiarato Cirio – Abbiamo applicato a chi lavora questa misura, per analogia lo facciamo anche per i ragazzi che devono prendere i mezzi pubblici per andare a lezione e, indel, hanno bisogno del certificato da tampone». Le mosse del governo Nel frattempo, anche il ...

Advertising

quotidianopiem : In Piemonte tamponi gratis per gli studenti delle scuole in attesa di green pass - RadioGoldAl : In Piemonte tamponi gratis agli studenti in attesa del Green Pass post vaccino - telecitynews24 : ??TAMPONI GRATUITI PER GLI STUDENTI CHE SONO IN ATTESA DEL GREEN PASS?? L'annuncio del governatore Alberto Cirio??… - statodelsud : Covid Piemonte, il bollettino: 1.215 casi su 48.798 tamponi - Pino__Merola : Covid Piemonte, il bollettino: 1.215 casi su 48.798 tamponi -