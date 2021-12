GF Vip, squallore in bagno, Sophie ritrova escrementi a terra e nel bidet: “So benissimo chi è stato” (VIDEO) (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un po’ di ore fa nella casa del GF Vip gli animi si sono piuttosto inaspriti in quanto Sophie ha svelato di aver trovato degli escrementi nell’unico bagno della casa. Tutti i concorrenti del reality show hanno a disposizione una sola toilette, pertanto, sarebbe opportuno che ognuno facesse il suo e pulisse adeguatamente tutto ciò L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un po’ di ore fa nella casa del GF Vip gli animi si sono piuttosto inaspriti in quantoha svelato di aver trovato deglinell’unicodella casa. Tutti i concorrenti del reality show hanno a disposizione una sola toilette, pertanto, sarebbe opportuno che ognuno facesse il suo e pulisse adeguatamente tutto ciò L'articolo proviene da KontroKultura.

