Genoa-Samp 1-3 | derby della Lanterna è blucerchiato

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Vittoriadoria nel. I blucerchiati, infatti, fuori casa, hanno battuto 3-1 il. Doppietta di Manolo Gabbiadini e rete di?Caputo per ladoria. Inutile per ilil gol di Destro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

...di fronte lanon perdona e trova il raddoppio al 49' con Ciccio Caputo, che approfitta di una respinta corta di Sirigu sul destro di Candreva, mettendo dentro il 2 - 0 da due passi. Il...Sotto di tre reti, una sferzata di orgoglio illa trova grazie al ritorno in campo di Mattia Destro che di testa relizza il gol dell'1 - 3, il primo delnell'era - Shevchenko. Troppo ...Episodio singolare che ha fatto parlare per l'esultanza: Gabbiadini segna il momentaneo 0-3 di Genoa-Sampdoria. Nel post è arrivata la rettifica.È notte fonda per il Genoa di Andriy Shevchenko, mentre la Sampdoria di D'Aversa si scrolla di dosso i problemi capitati all'oramai ex presidente Ferrero e, forse, anche i fantasmi ...