Genoa | il nuovo general manager è Johannes Spors Lanciò Firmino e Werner

GenoaCFC : Johannes #Spors è il nuovo General Manager, Football del Genoa. - SkySport : ULTIM'ORA GENOA JOHANNES SPORS È IL NUOVO GENERAL MANAGER L'ANNUNCIO UFFICIALE SUL SITO DEL CLUB #SkySport #Genoa #Spors

Un profilo assolutamente in linea con la visione globale del calcio che ha per il futuro la nuova proprietà americana del: Johannes Spors, 39 anni, è ilgeneral manager del. Tedesco di Heidelberg, ex direttore sportivo del Vitesse, in Olanda, in precedenza aveva lavorato a livello di scouting con Hoffenheim, RB Lipsia (con Rangnick) e ......ex Presidente Massimo Ferrero per preparare il sentitissimo Derby della Lanterna contro il. ...vendita della Sampdoria Si attende l'assemblea degli azionisti del 23 dicembre per nominare il...Johannes Spors è il nuovo General Manager, Football del Genoa. Nato a Heidelberg, in Germania, il 17 agosto 1982, Spors ha lavorato in Bundesliga come Responsabile scouting per Hoffenheim, ...L’11 dicembre 2021 le partite di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN, Udinese – Milan anche su Sky FIRENZE – Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 11 dicembre ci sono gli ...