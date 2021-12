Futuro Theo Hernandez in bilico: la decisione del francese! (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Milan attraverso la sua dirigenza, è al lavoro per cercare di ufficializzare un importante rinnovo di un calciatore. Si tratta di Theo Hernandez, una delle colonne portanti di questo nuovo corso rossonero. Secondo Tuttosport, Maldini vuole blindare il terzino francese classe ’97 offrendogli un prolungamento di contratto fino al 2026 per 4 milioni di euro di ingaggio a stagione. Il calciatorefrancese è al Milan dal 2019La volontà del numero 19 rossonero è quella di rimanere a Milanello nonostante le incessanti sirene provenienti dalla Premier League e dal Paris Saint-Germain. Piero Inferrera Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Milan attraverso la sua dirigenza, è al lavoro per cercare di ufficializzare un importante rinnovo di un calciatore. Si tratta di, una delle colonne portanti di questo nuovo corso rossonero. Secondo Tuttosport, Maldini vuole blindare il terzino francese classe ’97 offrendogli un prolungamento di contratto fino al 2026 per 4 milioni di euro di ingaggio a stagione. Il calciatorefrancese è al Milan dal 2019La volontà del numero 19 rossonero è quella di rimanere a Milanello nonostante le incessanti sirene provenienti dalla Premier League e dal Paris Saint-Germain. Piero Inferrera

Advertising

Micio_Theo : RT @VolpeReal: 'Strappare lungo i bordi' di Zerocalcare è ambientato nel futuro. Perché parlano del coronavirus ma a un certo punto prendo… - Smashdevil_19 : @frin86 @Maignangioia e bhe ci può stare, però per me Theo, insieme a Leao, Tomori e Leao deve essere una base del Milan del futuro - FraPol30 : @fabbianorozzang Quindi Theo non deve far parte del Milan del futuro? - casciavit1 : @RossoneroCinico In Champions l’intensità è tripla lo vedi sui giocatori fisici come Theo o Kessie che qua scherzan… - Francesco_Re2OO : @NandoPiscopo1 @frin86 @SLdadda qualche futuro campione può esserci, ma dipende da loro ( Leao, Theo, Tomori e probabilmente pure tonali) -