FANTACALCIO – Genoa-Sampdoria: gol Gabbiadini o autogol Vanheusden? La decisione (Di sabato 11 dicembre 2021) La Sampdoria chiude i conti. Nel derby contro il Genoa, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, i ragazzi di Roberto D'Aversa trovano la rete dello 0-3 grazie ad un tiro di Manolo Gabbiadini deviato da Vanheusden che beffa Sirigu e finisce in porta. Il gol, in un primo momento, era stato annullato per fuorigioco di Caputo ma il Var corregge tutto: la posizione è assolutamente regolare. Per gli amici del FANTACALCIO la decisione della Lega Calcio è quella di assegnare la rete a Gabbiadini che dunque mette a segno una grande doppietta. AGGIORNAMENTO ORE 22:50 -TOLTO IL GOL A Gabbiadini! La palla andava fuori, secondo la Lega, quindi autogol Vanheusden. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI ...

