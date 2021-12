F1 | Valtteri Bottas | “Migliorato la macchina dalla FP1 alla FP2 | abbiamo ancora dei margini”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Working in progress. Il finlandeseha concluso in maniera soddisfacente il primo giorno di prove libere del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Yas Marina, il finnico ha ottenuto il terzo tempo ed è cresciuto decisamente come feeling rispettoprima sessione. “portato a termine un buon run con le gomme medie e laè sembrata consistente, soprattutto per il rendimento sul posteriore. Dovremo svolgere un lavoro importante nel corso della notte per mettere tutte le cose al loro posto“, ha raccontatopoco dopo le prove libere. “primaseconda sessioneapportato alcuni cambiamenti sulla monoposto e mi è sembrato che ci sia stato ...

CLASSIFICA COMBINATA PROVE LIBERE 1 - 2 GP ABU DHABI F1 2021 1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.691 26 2 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:24.034 +0.343s 29 3 77MERCEDES 1:24.083 +0.392s 29 4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:24.332 +0.641s 25 5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:24.400 +0.709s 26 6 14 Fernando Alonso ALPINE ...Il francese ex Racing Point ha preceduto addirittura la seconda Mercedes di, 3° a 392 millesimi dal compagno di squadra britannico. Dominio incontrastato dunque per la Mercedes sul ...Ah Abu Dhabi è andato in scena l'ultimo venerdì della stagione. Una giornata chiusa in positivo per la Mercedes, che plaude al nuovo layout.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 MATTIA BINOTTO: "JEAN TODT TORNA IN FERRARI? SOLO SPECULAZIONI GIORNALISTICHE" LEWIS HAMILTON: "PUNTI INTERROG ...