Enrico Varriale | ora è lui che denuncia una donna | un nuovo caso

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il giornalistail mese prossimo sarà processato per stalkin ma nel frattempo si muove legalmente contro un’altra persona Ancora problemi per l’ex vicedirettore di Rai Sport a causa di una. Ma questo volta è lui che. Il giornalista ha spiegato che UNA persona che frequenta, presa da un impeto di rabbia causato dalla gelosia, gli ha distrutto casa.(foto Facebook)In una nota ha fatto sapere che nella giornata dell’8 dicembre alle 22.30 lacon la quale ha una relazione ha cominciato a citofonare insistentemente e in un secondo momento ha bussato con altrettanta insistenza alla porta di casa. Quandoha aperto, è cominciato il finimondo: “È entrata e come una furia, in preda ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Varriale

Si complica la posizione di, ex vice direttore di Rai Sport , accusato di aggressione e molestie nei confronti della sua ex compagna. Un'altra donna, tuttavia, ha richiesto l'intervento della Polizia sostenendo ...Nuovi guai per, ex vicedirettore di Rai Sport, già accusato di aver aggredito la sua ex compagna . Una donna, con la quale il giornalista avrebbe una relazione, ha contattato nella notte dello scorso ...Il giornalista Enrico Varriale il mese prossimo sarà processato per stalkin ma nel frattempo si muove legalmente contro un'altra persona ...Il giornalista Rai accusato di stalking da una ex sarà processato a gennaio. Ora una donna con cui ha avuto una relazione lo accusa di averla colpita ...