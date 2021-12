Covid | Mattarella | “Mondo in ginocchio senza scienza”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Visita del Presidente della Repubblica Sergioa Enna in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 dell’Università degli studi di Enna “Kore”. Pubblichiamo il discorso integrale. Ho chiesto al Magnifico Rettore – che ringrazio – la possibilità di rivolgere un saluto a tutti i presenti, alla Ministra dell’Università, al Presidente della Regione, al Sindaco e, suo tramite, a tutti i cittadini di Enna, al Commissario della Provincia, ai Rettori di altri Atenei e soprattutto alle studentesse e agli studenti di questa Università, al Corpo docente, e al personale amministrativo e tecnico. Ringrazio molto il Magnifico Rettore per l’invito a essere presente per questa apertura di Anno accademico e per la grande cortesia della sua accoglienza, indotta probabilmente anche dalla lunga consuetudine, nata oltre mezzo secolo fa negli ...