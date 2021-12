Coronavirus, è record di contagi in Gran Bretagna: oltre 58mila in un giorno (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel Regno Unito è record di contagi giornalieri da Covid sin dallo scorso gennaio : sono stati registrati 58.194 nuovi casi e altri 120 decessi, secondo gli ultimi dati ufficiali delle autorità ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel Regno Unito èdigiornalieri da Covid sin dallo scorso gennaio : sono stati registrati 58.194 nuovi casi e altri 120 decessi, secondo gli ultimi dati ufficiali delle autorità ...

Advertising

Lazio_TV : Record di somministrazioni del vaccino Covid-19 nel Lazio. Leggi qui... - armdigennaro : RT @ilriformista: “Ora è il momento di impegno per non vanificare gli sforzi fin qui profusi', l'appello del Presidente della Repubblica Se… - ilriformista : “Ora è il momento di impegno per non vanificare gli sforzi fin qui profusi', l'appello del Presidente della Repubbl… - infoitinterno : Coronavirus, oggi 79 morti e 12.527 nuovi casi: boom di ricoveri e tasso di positività record da oltre 9 mesi, mezz… - valentinadigrav : RT @tempoweb: Mai cosi poche nascite e tanti morti dal 1918. II dati agghiaccianti Istat, aumentano solo gli stranieri #Istat #decessi #Cov… -