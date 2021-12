Conte | “Manovra mi convince | Draghi ha mantenuto impegno su rdc”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) ”Questanel suo complesso mi…”. Il presidente M5S, Giuseppe, si esprime così nell’intervista ad Adnkronos Live. Quanto al reddito di cittadinanza, “hail suo” ha riconosciuto l’ex premier aggiungendo che ”è stato positivo” l’intervento del governo. Questo strumento ”non si cancella per pregiudizi ideologici”. ”Il Movimento cinque stelle è sempre stato in prima fila nella lotta alla pandemia”, dice ancora rispondendo ad una domanda sulla gestione dell’emergenza covid. Parlando del testo sul fine vita, “sono temi delicati, riflettiamoci con calma, senza pregiudizi”, afferma poi. L'articolo proviene da Italia Sera.

