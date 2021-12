(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "A Bologna per l'ingresso di Marcoin Azione insieme a Giulia Pigoni e Matteo Richetti. Marco ha uno straordinario curriculum da esperto di diritto della UE e da Assessore al Comune di Bologna. Benvenuto!!!". Lo scrive Carlo Calenda su twitter per l'ingresso in Azione di, ex-dem ed ex-assessore a Bologna, che alcune settimane fa era balzato sulle cronache nazionale per una dura lettera dial Pd in cui stigmatizzava l'alleanza con i 5 Stelle: "L'abbraccio elettorale del M5S al Pd è la fine della storia del riformismo nel partito democratico (...) Non c'è spazio per un pensiero riformista, libero ed indipendente".

chetempochefa : «Sto bene, sto bene. Forza Bologna!». Le parole di #PatrickZaki dopo la scarcerazione ?? - rtl1025 : ???? 'Voglio dire molte grazie agli italiani, a #Bologna, all'Università, ai miei colleghi, a chiunque mi abbia soste… - Agenzia_Ansa : Una delle prime cose che Patrick Zaki ha fatto non appena arrivato a casa dopo essere stato scarcerato è stato indo… - TV7Benevento : **Bologna: dopo addio 'al veleno' al Pd, l'ex-dem Lombardo con Calenda**... - mirkomussetti : ATTENZIONE! #URSS 30 ANNI DOPO derby Figuera-Moscatelli arbitra Talotta di #Bologna stadio Geopolis #10dicembre or… -

Ultime Notizie dalla rete : **Bologna dopo

Il Dubbio

comeuna tempesta a fine tour è rimasto nell'aria un sacro silenzio. Per fortuna abbiamo ... Untitled (Jam 1 -) 2. Lucy 3. Altrove/Il fu Venerus DISCO 2 - Lato A 1. Solo dove vai tu 2. ...E' quanto filtra da fonti giudiziarie, scrive il Corriere del Veneto,che il fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo è stato trasferito nelle scorse settimane da Vicenza a. Il reato ...Dopo la decisione di ritirarsi dal calcio professionistico, al termine della parentesi all’Arezzo in Lega Pro, Cerci è tornato in campo proprio in compagnia del suo amico Francesco Totti e dell’ex – ...La prossima sarà la 50ª partita da titolare in Serie A per Antonio Sanabria. L'attaccante del Torino ha segnato solo due reti finora in questo campionato, entrambe ...