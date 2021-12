Biathlon | CdM | bielorussa Sola vince la sprint di Hochfilzen e Vittozzi settima

(Di venerdì 10 dicembre 2021), 10 dic. - (Adnkronos) - Prima vittoria in carriera in Coppa del mondo per Hannasulle nevi di. Nellalaha messo la concorrenza alle spalle con una prova maiuscola tanto sugli sci quanto al poligono,ndo per dispersione, chiudendo con zero errori e precedendo sul traguardo di 46”8 la francese Justine Braisaz-Bouchet – due errori al poligono -, al primo podio in singolo della stagione, mentre la norvegese Marte Roiseland si è fermata al terzo posto a 50”3 con zero errori. Segnali di crescita arrivano da Lisa, autrice di una prova discreta, con un errore al poligono che non le ha impedito comunque di chiudere al settimo posto, a 1'07?4 dalla vincitrice. Dorothea Wierer, condizionata ...

Sono dieci, cinque uomini e cinque donne, i convocati per il terzo appuntamento di Coppa del mondo in programma sulla pista di Hochfilzen, in Austria. Unica novità di formazione, voluta dal direttore ...