Barella un esempio | il centrocampista torna a parlare dopo il rosso di Madrid!

Barella un esempio – A tre giorni di distanza dalla sida contro il Real Madrid, Nicolò Barella torna a parlare dell'espulsione ai microfoni di Sportmediaset: "Ho sbagliato a reagire alla spinta ricevuta, è stato sicuramente un brutto gesto. Mi spiace aver reagito ad una provocazione che comunque si poteva evitare" Poi aggiunge: "Ho chiesto scusa sia all'arbitro che a Militao. Non so cosa verrà deciso riguardo alle giornate di squalifica, ma ho ritenuto corretto dovermi scusare indipendentemente da questo"

