Balenciaga fa rivivere il mito degli anni ' 90

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli'90 sono "riapparsi" ormai da tempo nella moda, ma tutti i nostalgici riferimenti ad abiti da lavoro, abbigliamento sportivo e tie-dye sono una pallida imitazione della realtà di quel decennio. C'è un elemento culturale essenziale e, soprattutto, una sensibilità di fondo che manca. Se avete visto il film Pret-a-Porter di Robert Altman, il documentario sullo stilista Isaac Mizrah, dal titolo Unzipped, diretto nel 1995 da Douglas Keeve, le immagini delle sfilate di Helmut Lang o Martin Margiela dello stesso periodo, probabilmente sapete di cosa sto parlando. Si tratta della moda vissuta non come fenomeno di massa a livello del calcio o dell'hip-hop ma come sottocultura generata da un pantheon di personalità sconosciute al resto del mondo. Era un ambiente simile al piccolo club clandestino, riservato ai freak più scatenati dello stile. Un universo dove Margiela, ...