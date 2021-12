Wertmuller | Castaldo M5S | ' forza e talento | grande esempio per tutti'

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - ", determinazione,. Se ne è andata la regista Lina Wertmüller che ha segnato in maniera originale con queste sue caratteristiche il cinema, ignorando le discriminazioni e realizzando pellicole memorabili. Unper". Lo scrive in un tweet il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo, coordinatore del nuovo Comitato Esteri ed Europa del M5S.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wertmuller Castaldo

OlbiaNotizie

... sui copioni di Garinei & Giovannini o di Amurri, Verde, Faele,, dagli show del sabato ... Amatissimo da Visconti, Fellini,, interpretò decine di film dagli anni '50 in poi, tra cui ...... sui copioni di Garinei & Giovannini o di Amurri, Verde, Faele,, dagli show del sabato ... Amatissimo da Visconti, Fellini,, interpretò decine di film dagli anni '50 in poi, tra cui ...Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Forza, determinazione, talento. Se ne è andata la regista Lina Wertmüller che ha segnato in maniera originale con queste sue caratteristiche il cinema, ignorando le discrim ...