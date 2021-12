Unicredit punta sul digitale, ai soci 16 miliardi in 4 anni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Unicredit ha approvato il piano strategico 2022 - 2024, chiamato "unlocked" a sottintendere l'obiettivo di sprigionare il valore intrinseco e inespresso dalla più internazionale delle banche italiane, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021)ha approvato il piano strategico 2022 - 2024, chiamato "unlocked" a sottintendere l'obiettivo di sprigionare il valore intrinseco e inespresso dalla più internazionale delle banche italiane, ...

Advertising

Italian : Unicredit punta sul digitale, ai soci 16 miliardi in 4 anni - OperaFisista : Unicredit punta sul digitale, ai soci 16 miliardi in 4 anni - Ultima Ora - ANSA - fisco24_info : Unicredit punta sul digitale, ai soci 16 miliardi in 4 anni: Utile a 4,5 mld nel 2024. Orcel non esclude M Vola in… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Piano strategico di Unicredit: remunerazione agli azionisti di almeno 16 miliardi per il periodo 2021-2024. Punta a esse… - Agenzia_Ansa : Piano strategico di Unicredit: remunerazione agli azionisti di almeno 16 miliardi per il periodo 2021-2024. Punta… -