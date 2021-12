Ue-Usa, oggi summit democrazia: esclusa Ungheria, imbarazzo Bruxelles (Di giovedì 9 dicembre 2021) I presidente degli Usa Joe Biden e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen co-presiederanno oggi il summit per la democrazia, convocato dagli Stati Uniti per promuovere nel mondo la causa della “peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme sperimentate finora”, per citare Winston Churchill. Biden e von der Leyen presiederanno ciascuno una delle due sessioni, che si terranno on line, dedicate ai capi di Stato e di governo di circa 110 Paesi, scelti da Washington. L’esclusione dell’Ungheria, l’unico Paese Ue che non è stato invitato, crea un evidente imbarazzo a Bruxelles, nella Commissione (von der Leyen parlerà comunque) e ancora di più nel Consiglio. Il Paese di Viktor Orban, a quanto si apprende, è l’unico tra i membri dell’Ue nei ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) I presidente degli Usa Joe Biden e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen co-presiederannoilper la, convocato dagli Stati Uniti per promuovere nel mondo la causa della “peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme sperimentate finora”, per citare Winston Churchill. Biden e von der Leyen presiederanno ciascuno una delle due sessioni, che si terranno on line, dedicate ai capi di Stato e di governo di circa 110 Paesi, scelti da Washington. L’esclusione dell’, l’unico Paese Ue che non è stato invitato, crea un evidente, nella Commissione (von der Leyen parlerà comunque) e ancora di più nel Consiglio. Il Paese di Viktor Orban, a quanto si apprende, è l’unico tra i membri dell’Ue nei ...

