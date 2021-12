Tutta la leggerezza di Gommapiuma di Giorgio Poi (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Gommapiuma è quel materiale che infili dentro a cuscini e materassi e che serve a renderli più morbidi, soffici quando ti ci abbandoni, oppure la usi per proteggere le cose fragili. Sarà il nome, ma anche Gommapiuma, come si intitola il terzo album di Giorgio Poi uscito lo scorso 3 dicembre, è soprattutto un disco delicato, che custodisce al suo interno tanti piccoli frammenti fatti di ricordi di giornate passate agli stabilimenti balneari, di innamoramenti al banco degli affettati, di conteggi dei «passi pesanti dei vicini scalzi». L’estate non è andata, così ci avevano promesso un autunno di confusione e distrazione, e invece eccoci mentre ci crogioliamo su melodie soffici come le nuvole che fluttuano sulla copertina del disco Gommapiuma, in cerca, come loro, di tanta sospensione. È dal 2017 che la voce metallica ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Laè quel materiale che infili dentro a cuscini e materassi e che serve a renderli più morbidi, soffici quando ti ci abbandoni, oppure la usi per proteggere le cose fragili. Sarà il nome, ma anche, come si intitola il terzo album diPoi uscito lo scorso 3 dicembre, è soprattutto un disco delicato, che custodisce al suo interno tanti piccoli frammenti fatti di ricordi di giornate passate agli stabilimenti balneari, di innamoramenti al banco degli affettati, di conteggi dei «passi pesanti dei vicini scalzi». L’estate non è andata, così ci avevano promesso un autunno di confusione e distrazione, e invece eccoci mentre ci crogioliamo su melodie soffici come le nuvole che fluttuano sulla copertina del disco, in cerca, come loro, di tanta sospensione. È dal 2017 che la voce metallica ...

