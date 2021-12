(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Duesuperioriadper protesta contro la pericolosità delleisolane. Gli studenti del liceo Buchner e dell’istituto tecnico Mattei di Casamicciola hanno occupato stamattina gli istituti scolastici in segno di protesta dopo l’ennesimo incidente stradale che ha provocato la morte di Manuel Calise, 17enne studente del liceo isolano travolto nella notte dello scorso 2 dicembre da una vettura sulla litoranea tra Casamicciola e Lacco Ameno mentre tornava a casa col suo scooter. In una lettera inoltrata alla preside del Buchner i rappresentanti degli studenti chiedono l’autogestione come forma di protesta “per l’assenza ed indifferenza delle istituzioni isolane sull’episodio” e per sensibilizzare l’opinione pubblica: i compagni di scuola di ...

Advertising

xposeidone : RT @bertero_g: Il piano era stato congegnato bene. Molti hanno pensato di salvare la propria salute ed i propri cari. Ma 2 anni sono tropp… - anteprima24 : ** Troppi morti sulle strade, due #Scuole occupate ad #Ischia ** - robymark1 : RT @bertero_g: Il piano era stato congegnato bene. Molti hanno pensato di salvare la propria salute ed i propri cari. Ma 2 anni sono tropp… - lllll66099563 : RT @bertero_g: Il piano era stato congegnato bene. Molti hanno pensato di salvare la propria salute ed i propri cari. Ma 2 anni sono tropp… - Franco32656300 : RT @ScalezJunior: @ItaliaViva @Ettore_Rosato Il problema è che voi vi fate troppi problemi che non vi riguardano, in quanto fuori dal PD pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi morti

Liberoquotidiano.it

IL LAVORO CON CONTE - Barella è arrivato dal Cagliari con l'etichetta di calciatore irruente,i gialli guadagnati in modo discutibile. Proteste e falli inutili in momentidella partita. ..."Ho visto, non c'è più gioia dentro di me". Tamara Lunger, il crollo in vetta: crisi di pianto e "basta scalate"Fact-check: 1223 morti causati da Pfizer?. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.Che racconta così al Corriere della Sera, dopo la rinuncia al tour dei 3mila in Spagna. “Non c’è più la gioia dentro di me”. Meglio… No, grazie, dopo aver visto morire cinque propri amici sul K2, è me ...