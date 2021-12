Tajani “Europa sia più vicina ai cittadini”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “Noi dobbiamo avere un’piùai, un’in grado di proteggere 500 milioni di persone e per far avre ialle istituzioni serve unapiù democratica”. Lo ha detto Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia e presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo, a margine della conferenza sul futuro dell’. tan/mgg su Il Corriere della Città.

Vincenzo Amendola, Sottosegretario di Stato agli Affari europei; Antonio Tajani, parlamentare ... deputata, rappresentante della Camera dei Deputati in seno alla Conferenza sul futuro dell'Europa