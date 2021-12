Suicidio assistito, approvato il testo sul Fine Vita ma è un “passo indietro”: lunedì discussione alla Camera (Di giovedì 9 dicembre 2021) Mentre si festeggia per la validazione delle firme raccolte per il referendum sull’eutanasia, si guarda con scetticismo all’approvazione nelle stesse ore del testo sul Fine Vita da parte delle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera. In particolare, la proposta che verrà discussa il 13 dicembre per fornire all’Italia una legge a lungo attesa presenta delle criticità che rischierebbero di renderla ininfluente, come l’introduzione dell’obiezione di coscienza per i medici. Un passo indietro che non è comunque servito a far votare a favore il centro-destra. Si teme a questo punto che il testo possa fare la Fine del Ddl Zan, non reggendo alla prova del voto in Aula. Per questo i promotori della legge sull’eutanasia sottolineano ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) Mentre si festeggia per la validazione delle firme raccolte per il referendum sull’eutanasia, si guarda con scetticismo all’approvazione nelle stesse ore delsulda parte delle commissioni Giustizia e Affari sociali della. In particolare, la proposta che verrà discussa il 13 dicembre per fornire all’Italia una legge a lungo attesa presenta delle criticità che rischierebbero di renderla ininfluente, come l’introduzione dell’obiezione di coscienza per i medici. Unche non è comunque servito a far votare a favore il centro-destra. Si teme a questo punto che ilpossa fare ladel Ddl Zan, non reggendoprova del voto in Aula. Per questo i promotori della legge sull’eutanasia sottolineano ...

Advertising

marcocappato : #suicidioassistito: oggi votano in commissione un testo che farebbe compiere passi indietro rispetto alle norme del… - marcocappato : ++ Suicidio assistito: sì a obiezione coscienza per sanitari ++ (ANSA) - ROMA, 09 DIC - 'Il personale sanitario ed… - Agenzia_Ansa : Suicidio assistito: le Commissioni approvano il ddl, il 13 dicembre va in Aula. Sì all'obiezione di coscienza per i… - AleGrigo1992 : RT @marcocappato: ++ Suicidio assistito: sì a obiezione coscienza per sanitari ++ (ANSA) - ROMA, 09 DIC - 'Il personale sanitario ed eserc… - IlCiospo : RT @CharlyMatt: Lunedì andrà in Aula il testo sul suicidio assistito. Rispetto alla proposta iniziale, in Commissione si è optato per il so… -

Ultime Notizie dalla rete : Suicidio assistito Suicidio assistito, primo sì dalle Commissioni alla Camera al disegno di legge. Per i medici prevista l'obiezione di coscienza Primo sì al disegno di legge sul suicidio assistito: a tre anni dalla prima ordinanza della Corte costituzionale del novembre 2018 che sollecitava il Parlamento a varare una legge a riguardo, la norma compie il primo passo con il sì ...

Suicidio assistito, la legge va in aula alla Camera: c'è l'obiezione di coscienza È il ddl sul suicidio assistito la cui prima presentazione risale al 2013 e dal 2019 è stato in Commissione. Il via livera arriva adesso. Le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno ...

Suicidio assistito, la legge va in aula alla Camera: c'è l'obiezione di coscienza Le Commissioni Giustizia e Affari sociali hanno approvato il disegno di legge sul suicidio assistito. Ha votato contro il centrodestra, a favore M5s e centrosinistra. Va avanti anche il percorso del r ...

Suicidio assistito, Coscioni: testo Pd e M5s è un passo indietro La Corte di Cassazione ha comunicato al Comitato promotore referendum eutanasia legale - Presieduto dal Segretario dell'Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo - la validità delle firme sul referen ...

Primo sì al disegno di legge sul: a tre anni dalla prima ordinanza della Corte costituzionale del novembre 2018 che sollecitava il Parlamento a varare una legge a riguardo, la norma compie il primo passo con il sì ...È il ddl sulla cui prima presentazione risale al 2013 e dal 2019 è stato in Commissione. Il via livera arriva adesso. Le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno ...Le Commissioni Giustizia e Affari sociali hanno approvato il disegno di legge sul suicidio assistito. Ha votato contro il centrodestra, a favore M5s e centrosinistra. Va avanti anche il percorso del r ...La Corte di Cassazione ha comunicato al Comitato promotore referendum eutanasia legale - Presieduto dal Segretario dell'Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo - la validità delle firme sul referen ...