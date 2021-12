Serve un esame del sangue contro il nemico del fegato, l'Epatite C si può curare ma bisogna testarsi perché è una malattia silente (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dell’Epatite C gli italiani sanno poco (il 64 per cento degli over 30 non sa quasi nulla della patologia). Moltissimi ignorano anche che l’Hcv, l’acronimo inglese con cui è conosciuta la malattia, si cura e può essere eliminata, senza gravi effetti collaterali, nella quasi totalità dei casi. Epatite C, tutto quello che Serve sapere guarda le foto Un esame del sangue contro l’Epatite C Per batterla è tuttavia necessario sottoporsi al test per la ricerca del virus, che ... Leggi su iodonna (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dell’C gli italiani sanno poco (il 64 per cento degli over 30 non sa quasi nulla della patologia). Moltissimi ignorano anche che l’Hcv, l’acronimo inglese con cui è conosciuta la, si cura e può essere eliminata, senza gravi effetti collaterali, nella quasi totalità dei casi.C, tutto quello chesapere guarda le foto Undell’C Per batterla è tuttavia necessario sottoporsi al test per la ricerca del virus, che ...

