Scuolabus si ribalta sulla neve, 2 feriti in Alto Adige (Di giovedì 9 dicembre 2021) E' di due feriti lievi il bilancio di un incidente con uno Scuolabus, avvenuto questa mattina a Prato allo Stelvio in Alto Adige. A causa della strada innevata, verso le ore 7.20, l'autista ha perso ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) E' di duelievi il bilancio di un incidente con uno, avvenuto questa mattina a Prato allo Stelvio in. A causa della strada innevata, verso le ore 7.20, l'autista ha perso ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuolabus ribalta Scuolabus si ribalta sulla neve, 2 feriti in Alto Adige E' di due feriti lievi il bilancio di un incidente con uno scuolabus, avvenuto questa mattina a Prato allo Stelvio in Alto Adige. A causa della strada innevata, verso le ore 7.20, l'autista ha perso il controllo del pullman che stava portando una quarantina ...

