Ritornano i problemi CheBanca il 9 dicembre per app e sito

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Purtroppo si stanno manifestando ancorain questo giovedì 9 novembre, dopo che, nel weekend passato, l’istituto bancario aveva manifestato delle forti anomalie sia per quanto riguarda l’app che per il. In quel caso, era stato un intervento di manutenzione straordinaria, pure comunicato ai clienti, ad aver scatenato i disservizi. Quest’oggi si brancola nel buio per quelle che potrebbero essere le vere motivazioni dietro agli errori e ai rallentamenti. Al momento di questa pubblicazione, il servizio Downdetector segnala decine di alert di clienti che si scontrano conin questa giornata. Le prime anomalie riguardano l’app utile per tutte le funzioni di home banking ma che non funziona a dovere e nega addirittura l’accesso nonostante l’inserimento di nome utente ...