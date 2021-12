Professore assassinato a Tarquinia | fermato un uomo

(Di giovedì 9 dicembre 2021)– C’è un fermo per l’omicidio adeluniversitario ucciso nel parcheggio delle Saline. A quanto si apprende, i carabinieri hannounper la morte di Dario Angeletti, biologo marino eassociato all’università della Tuscia (leggi qui). In queste ore diverse persone erano state ascoltate dai carabinieri che conducono le indagini e sono state effettuate anche delle perquisizioni. Al vaglio degli investigatori, coordinati dalla procura di Civitavecchia, anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona che inquadrano da lontano l’area del parcheggio dove è stato trovato cadavere il cinquantenne ucciso con un colpo di pistola alla testa in auto. Frame che potrebbero aiutare i carabinieri a risalire a chi era in quella ...

Il corpo senza vita del è stato un passante, che ha dato l'allarme intorno all'una e ... Per il momento non hanno dubbi: è stato. Anche se c'è molto riserbo sulla faccenda e per ... L'uomo che è stato fermato per l'omicidio del biologo marino e professore della Tuscia, Dario Angeletti è stato colto da un malore, ed è ora piantonato presso l'ospedale Belcolle.