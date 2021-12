Napoli | il direttore dell’Asl | «Il Leicester è un possibile focolaio Covid»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il2 ha parlato del pericolo contagi in vista della partita d’Europa League tra gli azzurri e ilAntonio D’Amore,2, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato della pericolosa situazionein casain vista del match di questo pomeriggio contro il– «In una scuola 2-3 persone sono unimportante da mettere in isolamento. Ilrappresenta un, obbligatorio che si sottopongano ai tamponi. Attualmente in Italia rispetto agli altri Paesi europei la situazione è abbastanza sotto controllo. Chiaro che la curva è in ...

Advertising

anto_laudisi : RT @moligia: Oggi l’ambasciatore tedesco @Ambtedesco in visita al @mattinodinapoli con il direttore @federicomonga Abbiamo parlato del nuov… - cn1926it : ASL Napoli 2, il direttore: “Cluster #Leicester, doveroso fare altro giro di tamponi” - napolista : Il direttore dell’Asl Napoli 2: «#Leicester potenziale focolaio, fare tamponi è obbligatorio» D’Amore a Radio Punt… - ParliamoDiNews : Asl Napoli 2, il direttore: `Allarme Covid, possibile focolaio Leicester! Tamponi in corso` #napoli #direttore… - Salvato95551627 : RT @DribblingWorld: Direttore Napoli #ASL 2:'Tamponi Leicester fatti. Rispettiamo le norme. Oggi ancora di più è importante che rispettiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli direttore

...della Clinica di malattie infettive all'ospedale Policlinico San Martino di Genova, ... in prima linea a partire dal colera del '73 aall'attuale pandemia, spiega: 'Non conosco virus ......generale e oncologica mininvasiva dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II di. Le ... accompagnato da Matteo Lorito, rettore dell'Università Federico II, Anna Iervolino,...Allarme Covid 19 al Leicester, sbarcato in Italia senza alcuni giocatori a causa dell'alto tasso di contagiati, interviene l'Asl Napoli 2.La curva cresce, fortunatamente i casi non sono da ospedalizzare, il ricovero interessa soprattutto le persone non vaccinate'. D'Amore ha poi aggiunto: 'In una scuola 2-3 persone sono un focolaio impo ...