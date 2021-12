Minaccia la ex compagna e prende a calci la sua porta di casa: 30enne in manette (Di giovedì 9 dicembre 2021) Seriate. Nella serata di mercoledì 8 dicembre i carabinieri di Bergamo hanno arrestato per atti persecutori un uomo di 30 anni, originario della provincia di Benevento ma residente da anni nella Bergamasca. L’uomo, già gravato da diversi precedenti per minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, una donna di 40 anni originaria della Colombia, mercoledì sera si è recato a casa di quest’ultima, nel Comune di Seriate, e di fronte al rifiuto di parlare ha iniziato ad inveirle contro, con calci alla porta di casa e gravi minacce verbali. La donna, impaurita, ha subito chiamato il 112 chiedendo aiuto, ed il pronto intervento dei militari della Tenenza di Seriate ha permesso di evitare il peggio, bloccando l’uomo e mettendo la donna in sicurezza. Condotto in caserma l’aggressore, già gravato ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Seriate. Nella serata di mercoledì 8 dicembre i carabinieri di Bergamo hanno arrestato per atti persecutori un uomo di 30 anni, originario della provincia di Benevento ma residente da anni nella Bergamasca. L’uomo, già gravato da diversi precedenti per minacce e atti persecutori nei confronti della ex, una donna di 40 anni originaria della Colombia, mercoledì sera si è recato adi quest’ultima, nel Comune di Seriate, e di fronte al rifiuto di parlare ha iniziato ad inveirle contro, conalladie gravi minacce verbali. La donna, impaurita, ha subito chiamato il 112 chiedendo aiuto, ed il pronto intervento dei militari della Tenenza di Seriate ha permesso di evitare il peggio, bloccando l’uomo e mettendo la donna in sicurezza. Condotto in caserma l’aggressore, già gravato ...

Advertising

paolo_r_2012 : Centocelle: trova un uomo in casa della ex, prende un coltello e la minaccia di morte - romatoday : Trova un uomo in casa della ex, prende un coltello e la minaccia di morte - ACiavula : Calabria: minaccia ed aggredisce la compagna davanti ai figli minori, arrestato - Ciavula: - sinapsinews : Casavatore: minaccia la compagna e detiene armi in casa - Arrestato - cronachecampane : Casavatore, minaccia la compagna: arrestato 49enne #arresto #casavatore #minacciacompagna #UltimeNotiziediCronaca -

Ultime Notizie dalla rete : Minaccia compagna Gelosia: un'espressione d'amore o una minaccia alla relazione L'uomo geloso teme di non riuscire a trovare una compagna decente dopo la rottura. Perciò, cerca di legare più fortemente a sé il suo amante. - Paura di perdere il suo compagno. A volte il troppo ...

Su Rinaggiu è ancora bagarre, pesanti accuse tra il sindaco e le minoranze ...bagarre in aula fino al richiamo formale da parte del sindaco alla consigliera fino alla minaccia ...di Golfo Aranci arrivano le telecamere e dei nuovi pontili Stalking e calunnie alla ex compagna, ...

Minaccia la ex compagna e prende a calci la sua porta di casa: 30enne in manette BergamoNews.it Ha maltrattato la donna anche davanti ai figli minorenni Un pregiudicato 41enne è ritenuto responsabile di violenze nei confronti della convivente, che stanca di quanto subito si è rivolta ai carabinieri. I militari hanno raccolto le sue testimonianze, conf ...

Seriate, gravi minacce e calci alla porta della ex compagna: arrestato dai Carabinieri I militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno arrestato nella serata di mercoledì 8 dicembre per atti persecutori un uomo di 30 anni. I militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno ...

L'uomo geloso teme di non riuscire a trovare unadecente dopo la rottura. Perciò, cerca di legare più fortemente a sé il suo amante. - Paura di perdere il suo compagno. A volte il troppo ......bagarre in aula fino al richiamo formale da parte del sindaco alla consigliera fino alla...di Golfo Aranci arrivano le telecamere e dei nuovi pontili Stalking e calunnie alla ex, ...Un pregiudicato 41enne è ritenuto responsabile di violenze nei confronti della convivente, che stanca di quanto subito si è rivolta ai carabinieri. I militari hanno raccolto le sue testimonianze, conf ...I militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno arrestato nella serata di mercoledì 8 dicembre per atti persecutori un uomo di 30 anni. I militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno ...