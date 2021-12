L’antitrust italiano sanziona Amazon per 1 miliardo di euro: abuso di posizione dominante per la logistica (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una cifra incredibilmente alta, che si abbatte su Amazon proprio nel corso del periodo natalizio. 1.128.596.156,33: a tanto ammonta la multa ad Amazon comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana. Una cifra record che punta a sanzionare un presunto comportamento di posizione dominante per quanto riguarda i suoi servizi di logistica. La violazione contestata è quella dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e la multa è stata elevata nei confronti di diverse società e divisioni che fanno capo al colosso fondato da Jeff Bezos: Amazon europe Core, Amazon Services europe, Amazon, Amazon Italia Services e ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una cifra incredibilmente alta, che si abbatte suproprio nel corso del periodo natalizio. 1.128.596.156,33: a tanto ammonta la multa adcomminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana. Una cifra record che punta are un presunto comportamento diper quanto riguarda i suoi servizi di. La violazione contestata è quella dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unionepea e la multa è stata elevata nei confronti di diverse società e divisioni che fanno capo al colosso fondato da Jeff Bezos:pe Core,Servicespe,Italia Services e ...

