Jennifer Lopez e Ben Affleck, abbracci e sguardi da brivido a bordocampo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ormai è trascorso qualche mese dal loro ritorno di fiamma, ma Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ancora in grado di trasmettere la stessa adrenalina dei primi giorni, quando tutti assistevamo increduli a quella fuga romantica in cui ormai nessuno sperava più. Fino all'ultimo ci siamo detti che non poteva essere vero, che era troppo bello per essere vero, che neanche nel più realistico dei sogni di un redattore di gossip si sarebbe potuta verificare una cosa simile. E invece eccoci qui, a distanza di mesi ad assistere allo spettacolo dell'amore che fa il suo corso. Contorto, lunghissimo, fatto di cadute e lacrime, ma bellissimo. Ed è così, con quel misto di incredulità e invidia che ancora oggi assistiamo a ogni uscita pubblica dei Bennifer, l'ultima delle quali a Los Angeles per una partita di basket.

