Il convegno no vax di Torino, fra sospetti e deliri: «Noi in minoranza come Gesù» (Di giovedì 9 dicembre 2021) In streaming 58 interventi all’insegna del negazionismo. «Il Covid? Operazione a tavolino». «Davanti a noi non abbiamo avversari intellettualmente vivi, sono morti» Leggi su corriere (Di giovedì 9 dicembre 2021) In streaming 58 interventi all’insegna del negazionismo. «Il Covid? Operazione a tavolino». «Davanti a noi non abbiamo avversari intellettualmente vivi, sono morti»

