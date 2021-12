Harry Potter 20th Anniversary | Return to Hogwarts | prima foto di Daniel Radcliffe | Emma Watson e Rupert Grint

(Di giovedì 9 dicembre 2021)insieme nelladella reunion per lo specialeto. HBO Max ha svelato ladello specialeto, che mostra la reunion travent'anni dopo il primo film della saga di Hatrry. Nello speciale, in onda in Italia il 1 gennaio su Sky e NOW, ...

Accio hype ! Prosegue l'avvicinamento ad un evento epocale per i fan del maghetto più famoso al mondo: il 1 gennaio 2022 è segnato sul calendario come il giorno della reunion di, per celebrare i 20 anni della saga. Ora è arrivata anche la prima immagine ufficiale dei tre protagonisti più attesi. Nei giorni scorsi HBO Max , che nel corso dell'ultimo anno ha dato ...e la Pietra Filosofale è tornato al cinema, incassando ieri 380.000 euro e collocandosi al primo posto dei nostri incassi prima di Encanto: a 20 anni di distanza dall'arrivo nelle nostre ...Harry Potter: prima foto ufficiale di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint per l'attesa reunion dei 20 anni della saga ...HBO Max ha pubblicato la prima immagine dal suo prossimo speciale "Harry Potter 20th Anniversary: ????Return to Hogwarts".