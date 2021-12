Hard Rock Cafe Roma regala un sorriso ai bambini meno fortunati (Di giovedì 9 dicembre 2021) – Per tutto il mese di dicembre un menu speciale con i grandi classici del Cafe, le colazioni con Santa Claus e il Gala Dinner di fine anno fanno rivivere la magia del Natale per sostenere l’iniziativa benefica Send a Smile. 9 dicembre 2021 – La Stagione delle Feste entra nel vivo all’Hard Rock Cafe Roma che celebra questo momento dell’anno così speciale facendo vivere ai propri ospiti la magia del Natale in pieno stile Hard Rock e raccogliendo doni e giocattoli per i bambini meno fortunati grazie all’iniziativa benefica Send a Smile. Per tutto il mese di dicembre, sarà possibile ritrovare i sapori del Natale nel menu in edizione limitata con alcuni dei piatti classici della cucina di Hard ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 dicembre 2021) – Per tutto il mese di dicembre un menu speciale con i grandi classici del, le colazioni con Santa Claus e il Gala Dinner di fine anno fanno rivivere la magia del Natale per sostenere l’iniziativa benefica Send a Smile. 9 dicembre 2021 – La Stagione delle Feste entra nel vivo all’che celebra questo momento dell’anno così speciale facendo vivere ai propri ospiti la magia del Natale in pieno stilee raccogliendo doni e giocattoli per igrazie all’iniziativa benefica Send a Smile. Per tutto il mese di dicembre, sarà possibile ritrovare i sapori del Natale nel menu in edizione limitata con alcuni dei piatti classici della cucina di...

Ultime Notizie dalla rete : Hard Rock I film di Natale da vedere su Netflix (catalogo aggiornato) Miley Cyrus, George Clooney, Chris Rock, Jason Schwartzman, Michael Cera e Maya Rudolph sono solo ... Love Hard Una giovane scrittrice che abita a Los Angeles (Nina Dobrev) incontra l'anima gemella ...

DEEP PURPLE - TURNING TO CRIME (earMusic, 2021) ... Neil Diamond, Ike & Tina Turner e Beatles) e non dal talento dei componenti di un gruppo che, di lì a breve, avrebbe cambiato per sempre la storia dell'hard rock, quando, nel 1969, entrarono nella ...

L’hard rock di Pino Scotto allo Sheratan live club CARPI. Domani, alle 22.30, in occasione del “Dog Eat Dog Tour”, salirà sul palco dello Sheratan live club (via Burzacca 2/D), a Carpi, il cantante Pino Scotto che rappresenta l’icona più importante de ...

WPT Rock ‘N’ Roll Open: tanti azzurri in Florida ma vince Uselis, ad Imsirovic l’High Roller WPT Rock 'N' Roll Open in Florida dove si era spostata una bella truppa azzurra da Las Vegas. Vittorie per Uselis ed Imsirovic.

