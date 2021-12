Gruppo Volkswagen - Diess resta ad | più potere al consiglio di gestione

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Herbertamministratore delegato del, ma all'interno di una nuova struttura di governance del costruttore tedesco. Ildi sorveglianza, infatti, ha approvato un rafforzamento dell'attualedicon l'obiettivo di preparare l'intera azienda alla "prossima fase di trasformazione". Commissariamento? Il via libera alla nuova struttura chiude, sulla carta, la crisi al vertice che ha vistorischiare il licenziamento a causa dei contrasti con i massimi rappresentanti dei lavoratori. Nelle ultime settimane, anche grazie all'opera di Hans Dieter Pötsch, presidente deldi sorveglianza e referente dei principali azionisti privati, è stata trovata una soluzione che passa non ...

Advertising

lautomobile_ACI : #Volkswagen presenta il piano di investimenti quinquennale e accelera sulla elettrificazione, entro il 2026 un veic… - zazoomblog : Gruppo Volkswagen - Salgono a 89 miliardi gli investimenti per elettriche e digitalizzazione - #Gruppo #Volkswagen… - 24finanza : Vw, Diess perde la Cina ma si tiene software e strategia. Piano da 159 miliardi - newsfinanza : Vw, Diess perde la Cina ma si tiene software e strategia. Piano da 159 miliardi - ANSA_Motori : In parallelo all'elettrificazione della gamma e dei suoi siti produttivi, il Gruppo Volkswagen investe 40 milioni d… -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Volkswagen

... Ralf Brandstätter Il ceo Herbert Diess resta al suo posto ma, per ritrovare la pace ... Il consiglio di amministrazione delsarà riorganizzato "per rendere l'azienda ancora più ...Ilimprime un nuovo colpo di acceleratore alle proprie strategie sulla mobilità del futuro. Il consiglio di sorveglianza ha infatti approvato il Planning Round 70, il nuovo programma di ...Fercam ha aperto nel piazzale della sua sede di Bolzano un distributore di biocarburante Hvo, ossia olio vegetale idrogenato, prodotto da Eni. È un'alternativa al gasolio fossile nei motori diesel dei ...Per la prima volta l’impegno sulla mobilità del futuro supera il 50% degli investimenti totali. Assegnate nuove produzioni al sito di Wolfsburg ...