GF Vip – Valeria Marini e Sophie trovano la cacca nel bidet. La Codegoni: «So chi la lascia» – Video (Di giovedì 9 dicembre 2021) Valeria Marini (Us Endemol Shine) Al Grande Fratello Vip 2021 c’è un vero e proprio “zozzone”… o forse più di uno! E’ questo che sostiene Sophie Codegoni. Nel bel mezzo di una litigata con Valeria Marini, innescata per dei piatti non lavati, l’ex tronista si è infatti lasciata andare ad un “disgustoso commento”, ammettendo di avere più volte pulito i bisogni di un coinquilino espletati nel bidet. Un vero e proprio mistero, a dir poco vomitevole. Ma da dove è partita la discussione? In primis, Valeria si è risentita perché Sophie ha preferito passare del tempo con i compagni, anziché aiutarla, come era previsto dai turni, a fare i piatti. “Puoi capire Vale, che l’hai fatto anche tu il programma, che è un giorno ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 9 dicembre 2021)(Us Endemol Shine) Al Grande Fratello Vip 2021 c’è un vero e proprio “zozzone”… o forse più di uno! E’ questo che sostiene. Nel bel mezzo di una litigata con, innescata per dei piatti non lavati, l’ex tronista si è infattita andare ad un “disgustoso commento”, ammettendo di avere più volte pulito i bisogni di un coinquilino espletati nel. Un vero e proprio mistero, a dir poco vomitevole. Ma da dove è partita la discussione? In primis,si è risentita perchéha preferito passare del tempo con i compagni, anziché aiutarla, come era previsto dai turni, a fare i piatti. “Puoi capire Vale, che l’hai fatto anche tu il programma, che è un giorno ...

Advertising

MondoTV241 : GF Vip, Valeria Marini prende le difese di Sophie contro Soleil 'La avrei sbranata' #valeriamarini… - infoitinterno : Grande Fratello Vip, Valeria Marini difende Sophie e attacca Soleil Sorge: 'Ha rotto, io l'avrei sbranata' - infoitcultura : GF Vip, Valeria Marini litiga con Sophie per i piatti lavati male: come li ha trovati - infoitcultura : Valeria e Sophie, lite per le pulizie al GF Vip: “Ho trovato la cacc* nel bidet' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, caos in casa: escrementi nel bidet, la lite tra Valeria Marini e Sophie Codegoni -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Valeria Gf Vip, Manila si schiera con Soleil. Ma Sonia Bruganelli attacca: ecco cos'ha detto Litigi e attacchi all'ordine del giorno nella casa del GF Vip. E non solo: anche all'esterno. Stavolta lo scontro è tra Sonia Bruganelli e Manila Nazzaro. Il ... Valeria Marini più di tutte, ma anche ...

Scontro tra Manila e Maria Monsè, Sonia Bruganelli punge la Nazzaro ... l'attacco di Sonia Bruganelli Nel corso della diretta di oggi del Grande Fratello Vip, Manila ha ... Alcune delle donne della Casa si sono schierate con l'ex tronista di Uomini e Donne, da Valeria ...

Gf Vip 6, litigio tra Marini e Codegoni: c’entra il bidet! Al Gf Vip 6 l'ultimo litigio vede protagoniste Valeria e Sophie e riguarda la sporcizia e il disordine in casa, soprattutto nel bidet ...

GF Vip 6, litigio furioso nella casa: “Sei tutta di plastica” – VIDEO Nella casa del GF Vip 6 c’è stato un litigio furioso fra due coinquilini. Ecco un breve video che mostra alcuni frammenti del litigio fra Sophie e Soleil all’interno del GF Vip 6:. View this post on I ...

Litigi e attacchi all'ordine del giorno nella casa del GF. E non solo: anche all'esterno. Stavolta lo scontro è tra Sonia Bruganelli e Manila Nazzaro. Il ...Marini più di tutte, ma anche ...... l'attacco di Sonia Bruganelli Nel corso della diretta di oggi del Grande Fratello, Manila ha ... Alcune delle donne della Casa si sono schierate con l'ex tronista di Uomini e Donne, da...Al Gf Vip 6 l'ultimo litigio vede protagoniste Valeria e Sophie e riguarda la sporcizia e il disordine in casa, soprattutto nel bidet ...Nella casa del GF Vip 6 c’è stato un litigio furioso fra due coinquilini. Ecco un breve video che mostra alcuni frammenti del litigio fra Sophie e Soleil all’interno del GF Vip 6:. View this post on I ...