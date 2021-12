Gasp | “Partiti malissimo | far meglio era nelle nostre corde”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo. Al termine della sconfitta subita in Champions League contro il Villarreal per 2-3, ha parlato il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroerini: “Non abbiamo fatto quello che speravamo – le parole del mister -. Di solito in gare così riusciamo ad esprimerci al, stavolta siamoed abbiamo perso serenità e lucidità nel proporre gioco. Pensavamo di poter far bene, ma siamo migliorati troppo tardi”. Sul clamoroso palo di Muriel allo scadere ha detto: “Il gol ci avrebbe dato qualche possibilità nel finale, ma è anche vero che nei 90’ non siamo riusciti a fare la partita, cosa che era. Non siamo riusciti ad esprimerci con tutti al: siamo mancati un pochino, quando siamo riusciti a migliorare il gioco ...

Non nasconde il rammarico, Gian Piero Gasperini. La sua Atalanta è fuori dalla Champions dopo il 3 - 2 subito in casa dal Villarreal nella partita decisiva. La consolazione è l'Europa League, maè troppo deluso dopo la partita per pensare al futuro. 'C'è rammarico, perché siamo usciti in una partita che era alla nostra portata' racconta il tecnico a Prime Video .... Pessina, Pasalic e Ilicic: a Napoli sonodal primo minuto l'ucraino (con tanto di gol) e l'... che finalmente sta tornando a disposizione a tutti gli effetti per ile sabato a Napoli ha ...Gian Piero Gasperini non può che commentare con amarezza la sconfitta contro il Villarreal, costata alla sua Atalanta l'eliminazione dalla Champions League ai gironi: "Di solito in queste partite ci e ...L’esperto allenatore si sofferma sull’Atalanta, impegnata questa sera contro il Villarreal “Secondo me l’Atalanta è cresciuta tantissimo, le prime sei-sette partite di campionato viveva un rodaggio, e ...