Colleferro | arrestato per droga lo zio dei fratelli Bianchi | deve scontare 5 anni di carcere

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Vito, zio dei, arrestati e ora sotto processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, è statodai carabinieri della compagnia di, diretta da Vittorio De Lisa. Lo zio dei, 54, si trovava già ai domiciliari e oggi sarà trasferito ina Rebibbia in base a un ordine di carcerazione del Tribunale di Velletri per un cumulo di pene per reati relativi a vicende diche risalgono a qualche anno fa e comunque precedenti all’omicidio di Willy. Operaio edile, lo zio deiera statoa giugno e a ottobre del 2019 per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. A suo carico vi ...

