Catania-Palermo, Claiton: “Derby? Non sfida di routine. Rosanero di livello, ma…” (Di giovedì 9 dicembre 2021) A pochi giorni dal Derby di Sicilia in programma allo Stadio "Massimino", il difensore del Catania, Claiton Dos Santos, ha detto la sua sul Derby contro il Palermo, gara valevole per il 18° turno del girone c di Serie C Leggi su mediagol (Di giovedì 9 dicembre 2021) A pochi giorni daldi Sicilia in programma allo Stadio "Massimino", il difensore delDos Santos, ha detto la sua sulcontro il, gara valevole per il 18° turno del girone c di Serie C

Advertising

LuciaLibri : RT @SMassimoFazio: Essere su @LuciaLibri con 'Il tornello dei dileggi', @ArkadiaEditore, per me è bello bello bello assai! Grazie Antonella… - palermo24h : Controllli Covid a Catania, esce da casa pur essendo positivo: denunce e sanzioni - Mediagol : Catania-Palermo, Claiton: “Derby? Non sfida di routine. Rosanero di livello, ma…” - lc71488535 : RT @Adnkronos: Si lavora per realizzare la prima tratta della nuova linea ad alta capacità, che collegherà Palermo e Catania. - infoitinterno : Il treno veloce arriva in Sicilia, Palermo e Catania più “vicine” -