Bruno Vespa, brutta disavventura con la moglie: attimi di panico (Di giovedì 9 dicembre 2021) brutta disavventura per Bruno Vespa, il conduttore ha vissuto attimi di panico con la moglie: ecco cos’è successo Un momento terribile: è durato pochi secondi, ma probabilmente saranno stati i più lunghi della sua vita. Un momento che il famoso conduttore non dimenticherà mai. E nemmeno la moglie, che era lì con lui. Siete curiosi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 9 dicembre 2021)per, il conduttore ha vissutodicon la: ecco cos’è successo Un momento terribile: è durato pochi secondi, ma probabilmente saranno stati i più lunghi della sua vita. Un momento che il famoso conduttore non dimenticherà mai. E nemmeno la, che era lì con lui. Siete curiosi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

lupiscitelli : Ogni anno a Natale si verifica quello strano fenomeno per cui Bruno Vespa diventa ubiquo e lo ritrovi dovunque a pr… - jacopogiliberto : RT @Andreacritico: fino al 1934 mussolini ha protetto gli ebrei (bruno vespa 8/12/21) questa è la RAI per pubblicizzare un libro si dedic… - Andreacritico : fino al 1934 mussolini ha protetto gli ebrei (bruno vespa 8/12/21) questa è la RAI per pubblicizzare un libro si… - cielomiomarito : RT @dovecavolo: Mussolini protettore degli ebrei, l'ultima notizia in esclusiva da Bruno Vespa. - dovecavolo : Mussolini protettore degli ebrei, l'ultima notizia in esclusiva da Bruno Vespa. -