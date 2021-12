Bordon: “Preparazione atletica? In Italia non tutte le strutture sono organizzate bene” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bordon: “Preparazione atletica? In Italia non tutte le strutture sono organizzate bene e i calciatori sono più viziati rispetto all’Inghilterra” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Claudio Bordon, preparatore atletico sulla Preparazione atletica dei calciatori, sul doping nel calcio e su altro. Queste le sue parole: QUESTO E’ IL MOMENTO DELLA STAGIONE CON MAGGIOR CARICO “Questo è il momento della stagione con maggior carico, quindi il giocatore gioca troppo spesso, non viene curato il recupero come si dovrebbe, bisogna fare più attenzione alla dieta e al riposo. -afferma Bordon -Il ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 9 dicembre 2021): “? Innonlee i calciatoripiù viziati rispetto all’Inghilterra” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Claudio, preparatore atletico sulladei calciatori, sul doping nel calcio e su altro. Queste le sue parole: QUESTO E’ IL MOMENTO DELLA STAGIONE CON MAGGIOR CARICO “Questo è il momento della stagione con maggior carico, quindi il giocatore gioca troppo spesso, non viene curato il recupero come si dovrebbe, bisogna fare più attenzione alla dieta e al riposo. -afferma-Il ...

