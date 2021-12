“Altri occhi”, vecchi filmati amatoriali per recuperare la “memoria collettiva” di Bergamo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo. “I film di famiglia chiusi nei cassetti possono diventare un importante patrimonio per raccontare la memoria di luoghi e persone da un punto di vista inedito”. Giulia Castelletti, responsabile dell’Archivio Cinescatti di Lab 80 film a Bergamo, spiega le ragioni del nuovo progetto Altri occhi, curato proprio dall’Archivio, che prenderà il via il 13 dicembre: una raccolta di vecchi filmati amatoriali in pellicola conservati da privati cittadini, associazioni, enti pubblici e aziende, con l’obiettivo di recuperare, digitalizzare e valorizzare pezzi di storia filmata delle famiglie della bergamasca, che inevitabilmente diventano memoria collettiva del territorio. Da lunedì 13 a giovedì 30 dicembre ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 dicembre 2021). “I film di famiglia chiusi nei cassetti possono diventare un importante patrimonio per raccontare ladi luoghi e persone da un punto di vista inedito”. Giulia Castelletti, responsabile dell’Archivio Cinescatti di Lab 80 film a, spiega le ragioni del nuovo progetto, curato proprio dall’Archivio, che prenderà il via il 13 dicembre: una raccolta diin pellicola conservati da privati cittadini, associazioni, enti pubblici e aziende, con l’obiettivo di, digitalizzare e valorizzare pezzi di storia filmata delle famiglie della bergamasca, che inevitabilmente diventanodel territorio. Da lunedì 13 a giovedì 30 dicembre ...

Advertising

Pontifex_it : Nella sua umiltà, Maria sa di ricevere tutto da Dio. Perciò è libera da sé stessa, tutta rivolta a Dio e agli altri… - Agenzia_Ansa : L'addio di Angela Merkel alla politica. 'Grazie per la fiducia, per l'incarico che così a lungo ho tenuto'. 'Guarda… - MARIACELENTAN0 : RT @Pontifex_it: Nella sua umiltà, Maria sa di ricevere tutto da Dio. Perciò è libera da sé stessa, tutta rivolta a Dio e agli altri. #Mari… - GlamourSphere : @GrandeFratello Queste sue serpi guardano la pagliuzza negli occhi degli altri e non vedono la trave nei loro occhi! ?? - Luna61710831 : RT @elisamassimi: L'AIFA ammette 608 morti legati al va¿¿ino. Per molto meno altri va¿¿ini sono stati ritirati. Aprite gli occhi!!! https:/… -