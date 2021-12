Volley, Superlega 2021/2022: Modena travolge Milano e si prende il quarto posto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Leo Shoes PerkinElmer Modena batte senza problemi Allianz Milano, nella sfida valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. Prestazione d’autorità per gli uomini di coach Giani, che si impongono con il risultato di 3-0 (25-17, 25-20, 25-15). Eppure, dai primi scambi le due squadre sembravano poter proseguire sul binario dell’equilibrio, ma i Canarini trovano un altro allungo importante e decisivo per andare a chiudere il set. Lo stesso si ripete in avvio di secondo, ma questa volta i padroni trovano prima un importante break, grazie allo strepitoso turno al servizio di Leal (11-7). Milano non molla e accarezza l’idea di poter ricucire lo strappo, sena però mai riuscirci. Nel terzo set, invece, non c’è storia, con ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Leo Shoes PerkinElmerbatte senza problemi Allianz, nella sfida valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato didimaschile. Prestazione d’autorità per gli uomini di coach Giani, che si impongono con il risultato di 3-0 (25-17, 25-20, 25-15). Eppure, dai primi scambi le due squadre sembravano poter proseguire sul binario dell’equilibrio, ma i Canarini trovano un altro allungo importante e decisivo per andare a chiudere il set. Lo stesso si ripete in avvio di secondo, ma questa volta i padroni trovano prima un importante break, grazie allo strepitoso turno al servizio di Leal (11-7).non molla e accarezza l’idea di poter ricucire lo strappo, sena però mai riuscirci. Nel terzo set, invece, non c’è storia, con ...

