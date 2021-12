Uomini e Donne e Amici 21 non vanno in onda oggi 8 dicembre 2021: ecco perché e quando tornano in tv (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Cambiano, ma solo per un giorno, i palinsesti Mediaset e oggi, mercoledì 8 dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata i due programmi di punta, Uomini e Donne e Amici, salteranno e non andranno in onda. Una piccola pausa, poi tutto da giovedì 9 dicembre tornerà alla normalità fino alle festività natalizie. Uomini e Donne e Amici 21 oggi 8 dicembre non va in onda: perché e quando tornano su Canale 5 Uomini e Donne e Amici, che ogni giorno dal lunedì al venerdì appassionano milioni di telespettatori, oggi non andranno in onda in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Cambiano, ma solo per un giorno, i palinsesti Mediaset e, mercoledì 8, in occasione della Festa dell’Immacolata i due programmi di punta,, salteranno e non andranno in. Una piccola pausa, poi tutto da giovedì 9tornerà alla normalità fino alle festività natalizie.21non va insu Canale 5, che ogni giorno dal lunedì al venerdì appassionano milioni di telespettatori,non andranno inin ...

