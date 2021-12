Tomori: “Sono ancora frustrato con me stesso per l’errore di ieri” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha voluto esprimere con un post su Instagram tutta la sua amarezza per l’eliminazione dalla UEFA Champions League: “Sono ancora frustrato con me stesso e arrabbiato per la squadra. Imparerò da quell’errore e lavorerò sodo per assicurarmi che non accada di nuovo. Sono così orgoglioso, però, di aver segnato il mio primo gol in Champions League a San Siro per il Milan. Ora abbiamo il resto della stagione per garantire che questo club torni al suo posto la prossima stagione e per rendere questa stagione memorabile”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fikayo Tomori (@fikayoTomori) Foto: Twitter personale Tomori L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Fikayo, difensore del Milan, ha voluto esprimere con un post su Instagram tutta la sua amarezza per l’eliminazione dalla UEFA Champions League: “con mee arrabbiato per la squadra. Imparerò da quele lavorerò sodo per assicurarmi che non accada di nuovo.così orgoglioso, però, di aver segnato il mio primo gol in Champions League a San Siro per il Milan. Ora abbiamo il resto della stagione per garantire che questo club torni al suo posto la prossima stagione e per rendere questa stagione memorabile”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fikayo(@fikayo) Foto: Twitter personaleL'articolo ...

