Sylvester Stallone | prima volta protagonista in una serie tv | sarà un gangster in Kansas City

Advertising

GerberArancio : RT @FrankCapitone: #ArtLovers 'Questo è ciò che amo della pittura, è l’unica vera comunicazione che puoi avere” Sylvester Stallone ?? #Ve… - GerberArancio : @FrankCapitone @MomiraMonika @MollyBloom82 @BrindusaB1 @Hakflak @ValerioLivia @artdielle @BaroneZaza70 @josepcampo… - tvporcable : Sylvester Stallone será un mafioso en la serie «Kansas City» para Paramount+ - BaroneZaza70 : RT @FrankCapitone: #ArtLovers 'Questo è ciò che amo della pittura, è l’unica vera comunicazione che puoi avere” Sylvester Stallone ?? #Ve… - comemusica : RT @FrankCapitone: #ArtLovers 'Questo è ciò che amo della pittura, è l’unica vera comunicazione che puoi avere” Sylvester Stallone ?? #Ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Sylvester Stallone

Mentre continua la sua lunghissima carriera cinematografica, a 75 è arrivato tempo anche perdi sbarcare da protagonista in tv. L'attore infatti sarà la star di 'Kansas City' , una serie gangster sviluppata da Taylor Sheridan, creatore di' Yellowstone', e da Terence Winter, ...... durante il tour promozionale che ha recentemente intrapreso al termine delle riprese de I mercenari 4, ha parlato per la prima volta dello scherzo, relativamente sadico, chegli ...Mentre continua la sua lunghissima carriera cinematografica, a 75 è arrivato tempo anche per Sylvester Stallone di sbarcare da protagonista in tv. L'attore infatti sarà la star di "Kansas City", una s ...L'attore Sylvester Stallone reciterà per la tv in occasione della serie Kansas City, prodotta da Taylor Sheridan, di cui sarà il .... Sal , nella nuova città, incontrerà delle presenze sorprendenti e ...